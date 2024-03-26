بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.. نيكي الياباني يغلق مستقرا

أغلق مؤشر نيكي الياباني مستقرا اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الثلاثاء إذ عوض تأثير مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات أسهم قيادية مثل فاست ريتيلنغ مالكة سلسلة متاجر يونيكلو ونيسان موتور.

وكانت أكبر ثلاثة أسهم داعمة لنيكي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها طوكيو إلكترون العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق إذ اقتفت أثر نظيرتها الأمريكية إنفيديا التي حققت ارتفاعا قياسيا.

لكن سهم نيسان تراجع بنحو أربعة بالمئة بعد تحديث الشركة لخطة العمل في المدى المتوسط مما خيب آمال المستثمرين.

ونزل سهم فاست ريتيلنغ 1.63 بالمئة ليواصل تراجعه بعد ارتفاع قياسي يوم الجمعة.

وأنهى نيكي معاملات اليوم منخفضا 0.04 بالمئة إلى 40398.03 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة.

ونزل نيكي أمس الاثنين 1.16 بالمئة بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم الجمعة. وسجل المؤشر ارتفاعا بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 0.54 بالمئة وكان أعلى الأسهم ربحا على المؤشر نيكي. وارتفع سهم شين-إيتسو كيميكال المنتجة للسليكون 1.45 بالمئة، وزاد سهم سكرين هولدنغز بأكثر من أربعة بالمئة.