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بدعم نتائج أعمال.. الأسهم الأوروبية تصعد

منذ 41 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية ومجموعة ألعاب الفيديو يوبيسوفت بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة. بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وقفز سهم يوبيسوفت 14 بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت مجموعة ألعاب الفيديو عن صافي حجوزات أعلى بقليل من توقعاتها.

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب مدعومة بارتفاع بأكثر من تسعة بالمئة لسهمي كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية كارل تسايس مديتك بعد إعلان نتائج أعمال الربع الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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