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بدعوة من أردوغان.. الرئيس الفنزويلي يزور تركيا

منذ 3 دقائق
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - رويترز

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - رويترز

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يقوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بزيارة رسمية لتركيا تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر يومين، بحسب ما أفادت الحكومة التركية.

وقالت الحكومة التركية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء: “ستتم مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية الفنزويلية، وستُبحث خطوات تعزيز العلاقات خلال الزيارة”، مضيفة أن “الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وتابعت “من المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأمور الإقليمية والعالمية أيضا”.

ومنذ عام 2018، زادت تركيا صادراتها إلى فنزويلا والتي تتضمن المواد الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية. وتبيع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية في المقابل الذهب إلى تركيا لكن كميته غير معلنة.

ووقع البلدان سبعة اتفاقات في نيسان خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لفنزويلا.

ولم يعلنا تفاصيل حول الاتفاقات المتعلقة بالنفط والغاز والسياحة والرياضة ومجالات أخرى.

وقال جاويش أوغلو إنه يريد أن تصل التجارة بين البلدين إلى 1.5 مليار دولار سنويا، ارتفاعا من حوالي 850 مليون دولار حاليا.

    المصدر :
  • رويترز

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