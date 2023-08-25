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بدعوى "الحصانة".. هولندا تمتنع عن محاكمة قائدَين إسرائيليّين بقتل فلسطينيّين

منذ ساعة واحدة
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

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قضت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، بحصانة قائدين عسكريين إسرائيليين سابقين، أحدهما وزير الدفاع السابق بيني غانتس، من الملاحقة القضائية في دعوى مدنية مرفوعة في هولندا، وذلك في قضية تتعلق بمقتل ستة فلسطينيين في هجوم جوي إسرائيلي.

وأيّد الحكم ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الهولندية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بأن غانتس، الذي ظلّ لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسيًا، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية، نظرًا لأنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، “بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به”.

وقال صاحب الدعوى إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، إنه فقد والدته وثلاثة أشقاء وزوجة أحد إخوته وابن أخ له في الهجوم الذي وقع في قطاع غزة في عام 2014، عندما كان غانتس رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي.

وطالب زيادة في الدعوى بتعويضات غير محددة من غانتس بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية، التي تسمح للدول برفع دعاوى تتعلق بجرائم خطيرة مرتكبة في الخارج. وليس هناك فرص للطعن في قرار المحكمة العليا.

ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، استشهد نحو 2200 فلسطيني في الحرب على غزة عام 2014، من بينهم ما يصل إلى 1500 مدني.

فيما قُتل 67 جنديًا وستة مدنيين من الجانب الإسرائيلي، وفقًا لمسؤولين في الجيش وقطاع الصحة الإسرائيليين.

    المصدر :
  • رويترز

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