بدلاً من الصيني.. كوريا الشمالية تنقل إشارة البث التلفزيوني إلى قمر صناعي روسي

قالت وزارة شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية‭‭ ‬‬اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية نقلت إشارة البث التلفزيوني الرسمي إلى قمر صناعي روسي بدلا من قمر صناعي صيني مما يجعل مراقبة مثل هذا البث صعبا على الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام في كوريا الجنوبية.

وقال شركة لخدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في كوريا الجنوبية لرويترز إن إشارات البث الخاصة بالتلفزيون المركزي الكوري الشمالي يجري نقلها عبر القمر الصناعي الروسي إكسبريس 103 اعتبارا من 29 يونيو حزيران بدلا من القمر الصناعي تشاينا سات 12.

وطلبت الشركة عدم نشر اسمها نظرا لحساسية المسألة.

ويأتي تغيير القمر الصناعي في أعقاب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية في يونيو حزيران الماضي والتي التقى خلالها بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. ووقع الزعيمان خلال الزيارة معاهدة لتوطيد التعاون في جميع المجالات وتضمن بندا ينص على الدفاع المشترك.

ولا يزال من الممكن مشاهدة التلفزيون الكوري الشمالي عبر الإنترنت لكن البث قد يكون بطيئا أو بجودة منخفضة.

وتراقب الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام في كوريا الجنوبية وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية كمصدر محدود للمعلومات من داخل الدولة المنعزلة، على الرغم من محتواها المسيس والموجه إلى حد كبير.