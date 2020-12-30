بدلا ً من المستشفيات..كوريا الشمالية تنشئ معتقلات لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية عن فتح المعسكرات والسجون لاستقبال مصابي كورونا ، ومن ينتهك قواعد الحجر الصحي في البلاد يزج به داخل تلك المعسكرات، بالإضافة إلى شائعات إعدام المصابين باعتبارها طريقة للتخلص من الفيروس في البلاد.

وأفادت الأنباء أن كوريا الشمالية فتحت معسكرات اعتقال جديدة لأولئك الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي، وتناقلت الأنباء بأن أعداد الوفيات داخل المعسكرات في تزايد بسبب المعاملة القاسية التي يتلقونها بعد يوم من دخولهم بواباتها.

كما تزعم التقارير أن المعتقلين يخشون من الانهيار بعد إجبارهم على الركض بلا توقف داخل المعتقلات التي تحيط بها الأسلاك الشائكة الحادة. كما قامت ”بيونغ يانغ“ بفرض لوائح لفيروس كورونا على مقاطعتي سونغهو ري وشمال هوانغهاي، لأولئك الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي في معسكرات الاعتقال السياسي.

وتتمثل السياسة الجديدة لحزب العمال الكوري الشمالي في تصنيف أولئك الذين يخالفون قواعد الحجر الصحي على أنهم ”مجرمون خاصون ومذنبون بارتكاب جرائم سياسية“.

وقال مصدر من صحيفة ”Daily NK“ في كوريا الشمالية، إن عدد أولئك الذين تم تصنيفهم بمخالفي الحجر الصحي يتزايد بشكل كبير، كما تم افتتاح معسكر اعتقال سياسي جديد في هواتشون لاستيعاب المجرمين الجدد.

وتأتي أخبار معسكرات الاعتقال الجديدة بعد أسابيع فقط من صدور تقارير عن أن الزعيم كيم أمر بإعدام رجل لخرقه قواعد الحجر الصحي.

وبحسب ما ورد، فقد أمر الديكتاتور الكوري الشمالي برميه بالرصاص أمام حشد من المواطنين المذعورين في محاولة لإخافتهم ليتبعوا قواعده الصارمة لكبح الوباء.

وكشف تقرير عن المزاعم المروعة حول معسكرات العمل القاسية حيث يتم استعباد النزلاء، ففي أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري، توفي 6 من بين 53 سجينا جديدا بعد يوم من دخولهم المعسكر بسبب المعاملة القاسية.

ووفق التقارير الإعلامية، فقد كشفت الأقمار الصناعية الجديدة صورا تقشعر لها الأبدان للمقابر الجماعية داخل البلاد.