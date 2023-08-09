بدون كهرباء ويتناول أطعمة جافة.. رئيس النيجر يكشف ظروف اعتقاله

قال حزب رئيس النيجر المعزول محمد بازوم الأربعاء إن بازوم وعائلته محتجزون في ظروف “قاسية” و”غير إنسانية” في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

ودعا حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية في بيان إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم أمس الثلاثاء، بشأن زيارة الدبلوماسية الأميركية فيكتوريا نولاند لنيامي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: “ناقش الإثنان الزيارة الأخيرة التي قامت بها نائبة وزير الخارجية بالإنابة إلى نيامي”.

وتابع البيان: “نقل الوزير دعم الولايات المتحدة المتواصل لحل يعيد النيجر إلى الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري.. كما شدد الوزير على أن سلامة وأمن الرئيس بازوم وعائلته لها أهمية قصوى”.

إغلاق المجال الجوي

وأعلن قادة الانقلاب في النيجر إغلاق المجال الجوي، تحسبا لأي تدخل عسكري بعد تهديد المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”.

ورفض قادة الانقلاب في النيجر السماح بدخول مبعوثين من أفريقيا والأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وقاوموا الضغوط للجلوس إلى طاولة التفاوض قبيل قمة غد الخميس ستناقش فيها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الاستخدام المحتمل للقوة.

وذكر بيان أج بولا أن الحركة تدعم إيكواس وأي أطراف دولية أخرى تسعى إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر مرحبة بالتعاون مع التكتل.

وقال عضو بالحركة إن شخصيات سياسية عدة بالبلاد انضمت إلى الحركة، لكنها لم تعلن ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

ولعب أج بولا دورًا بارزًا في انتفاضات الطوارق، وهم جماعة عرقية بدوية في صحراء شمال النيجر، في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومثل العديد من المتمردين السابقين، جرى دمجه في الحكومة في عهد بازوم وسلفه محمدو يوسفو.

وعلى الرغم من أن مدى الدعم لتلك الحركة غير واضح، فإن بيان أج بولا سيثير قلق قادة الانقلاب نظرًا لتأثيره بين الطوارق الذين يسيطرون على التجارة والسياسة في جزء كبير من الشمال الشاسع.

وسيكون الدعم من الطوارق مهما لفرض سيطرة المجلس العسكري خارج حدود نيامي.

وتريد الأمم المتحدة والقوى الغربية والدول الديمقراطية في إيكواس مثل نيجيريا إعادة الحكومة المدنية التي حققت نجاحا نسبيا في احتواء تمرد إسلامي دمر منطقة الساحل.

والنيجر هي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم مما يزيد من أهميتها الاستراتيجية.

لكن مالي وبوركينا فاسو تعهدتا بالدفاع عن الحكام العسكريين الجدد في النيجر أمام أي محاولة لإجبارهم على ترك السلطة.

ومالي وبركينا فاسو من أعضاء إيكواس ورفضتا تدخل الحلفاء الغربيين منذ استيلاء المجلس العسكري في كل منهما على السلطة في انقلابين وقعا خلال العامين الماضيين.