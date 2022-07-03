بديل لأبراج المراقبة.. قطر تعلن امتلاكها جهازًا "غير مسبوق" في الشرق الأوسط

كشف مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني القطري، امتلاك بلاده جهازًا غير ‏مسبوق في منطقة الشرق الأوسط.‏

ولفت “أحمد آل إسحاق” إلى أن الجهاز هو “البرج الافتراضي”، والذي أكد أنه سيساهم في المستقبل في الاستغناء عن أبراج المراقبة التقليدية، ومن الممكن تركيبه في أي مكان، ويمكن من خلاله توجيه الطائرات عن طريق الشاشات والجهاز، وفقا لصحيفة “الشرق” القطرية.

في السياق نفسه، ذكر آل إسحاق أنه تم تركيب عدد من وحدات الجهاز الحديث في مطار الدوحة، وفي مطار حمد الدولى، كما سوف يُركّب راداران إضافيان في مطار حمد قريبا، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز ودعم حركة الطائرات على الممرات أثناء اقلاعها وهبوطها.

وتوقع مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، وصول الحركة الجوية خلال بطولة “مونديال قطر 2022” لكرة القدم إلى أكثر من 1600 حركة جوية في اليوم، موضحًا أنه “بعد التعافي التدريجي من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و800 حركة جوية يوميا”.

وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.