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بديل للخط الأوروبي.. روسيا تأمل بتزويد الصين بالغاز عبر خط "باور أوف سيبريا 2"

منذ 44 دقيقة
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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نُقل عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله اليوم الخميس إن روسيا تأمل التوصل قبل نهاية العام إلى اتفاق لتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب (باور أوف سيبريا 2) المخطط لإنشائه.

وتنظر موسكو إلى خط الأنابيب البالغ طوله 2600 كيلومتر، الذي ستكون سعته 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، على أنه وسيلة لاستبدال تصديرها الغاز إلى أوروبا، وهي صادرات فقدتها موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة موسكو هذا الأسبوع، وقال نوفاك يوم الثلاثاء إنه صدرت توجيهات لشركة الغاز جازبروم للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله اليوم الخميس “الآن، تُوضع اللمسات النهائية على شروط العقد بين جازبروم ومؤسسة البترول الوطنية الصينية. وتُجرى دراسة جدوى بالفعل، ويمر تصميم خط أنابيب الغاز عبر أراضي منغوليا”.

وأضاف “نأمل، ونحن واثقون من أن شركتينا سيتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية العام وستوقعان العقد”.

    المصدر :
  • رويترز

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