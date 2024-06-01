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برابوو: إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

منذ 50 دقيقة
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو

الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو

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قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، اليوم السبت: “إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر”.

وقال برابو في كلمة خلال قمة حوار شانجري-لا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الجمعة، إنه قد آن الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن المحتجزين في غزة إلى بيوتهم ولهذه الحرب أن تنتهي ولليوم التالي أن يبدأ.

وأشار بايدن في خطاب بشأن الشرق الأوسط إلى أن إسرائيل عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وكشف بايدن أن المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس، ويتألف من 3 مراحل ويتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، أما في المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة.

وحث بايدن أحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد، مؤكداً أن الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

وأكد بايدن أنه في حال رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد فإن إسرائيل ستواصل حربها في غزة.

وحذر إسرائيل من مخاطر أن تزيد عزلتها على مستوى العالم وهذه الصفقة ستعيد الرهائن والسلام للإسرائيليين.

 

    المصدر :
  • رويترز

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