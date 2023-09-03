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براتب 1900 دولار.. جيش بوتين يستنجد بسكان الدول المجاورة

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2023 4:06 مساءً
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

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مع تفاقم تعقيدات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار حدة الهجوم الأوكراني المضاد لتحرير المناطق المحتلة، تتجه القوات الروسية لإيجاد وسائل وسبل لتعويض خسائرها البشرية والمادية.

ووفقاً لتقرير استخباراتي بريطاني، فقد بدأت موسكو مناشدة دول المناطق المجاورة لها، الانضمام لصفوف قواتها من خلال إعلانات لتجنيد الأفراد والقتال في أوكرانيا، منذ أواخر شهر يونيو (حزيران).

وجاء في التقييم اليومي الاستخباراتي المنشور على منصة “إكس”، أنه ثمة إعلانات على الإنترنت لوحظت في أرمينيا وكازاخستان، تعرض الحصول على 495 ألف روبل (5140 دولاراً) كدفعات أولية، ورواتب تبدأ من 190 ألف روبل (1973 دولاراً).

وذكر التقييم أن هناك جهوداً للتجنيد في منطقة كوستاناي الواقعة شمالي كازاخستان، وهو الأمر الذي جذب السكان من ذوي الأصول الروسية.

وتتواصل روسيا مع المهاجرين من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا منذ مايو (أيار) الماضي على الأقل، مع تقديم وعود بالحصول على الجنسية سريعاً، ورواتب تصل قيمتها إلى 4160 دولاراً.

وأفادت تقارير بأنه قد تمت مصادرة جوازات سفر عمال البناء المهاجرين الأوزبكيين في ماريوبول لدى وصولهم، وإجبارهم على الانضمام للجيش الروسي. كما أن هناك ما لا يقل عن 6 ملايين مهاجر من آسيا الوسطى في روسيا، حيث من المرجح أن الكرملين يعتبرهم مجندين محتملين، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي.

    المصدر :
  • وكالة الأنباء الألمانية

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