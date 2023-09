براتب 1900 دولار.. جيش بوتين يستنجد بسكان الدول المجاورة

مع تفاقم تعقيدات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار حدة الهجوم الأوكراني المضاد لتحرير المناطق المحتلة، تتجه القوات الروسية لإيجاد وسائل وسبل لتعويض خسائرها البشرية والمادية.

ووفقاً لتقرير استخباراتي بريطاني، فقد بدأت موسكو مناشدة دول المناطق المجاورة لها، الانضمام لصفوف قواتها من خلال إعلانات لتجنيد الأفراد والقتال في أوكرانيا، منذ أواخر شهر يونيو (حزيران).

وجاء في التقييم اليومي الاستخباراتي المنشور على منصة “إكس”، أنه ثمة إعلانات على الإنترنت لوحظت في أرمينيا وكازاخستان، تعرض الحصول على 495 ألف روبل (5140 دولاراً) كدفعات أولية، ورواتب تبدأ من 190 ألف روبل (1973 دولاراً).

وذكر التقييم أن هناك جهوداً للتجنيد في منطقة كوستاناي الواقعة شمالي كازاخستان، وهو الأمر الذي جذب السكان من ذوي الأصول الروسية.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 September 2023

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vWtgS987MP

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uUofSsu6hU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2023