برامج بيولوجية في أوكرانيا.. موسكو: لدينا أدلة تورط البنتاغون

يتواصل تبادل الاتهامات بين واشنطن وموسكو باستخدام أسلحة بيولوجية أو محرمة دولياً في أوكرانيا. في آخر المستجدات، أكدت موسكو اليوم الثلاثاء أنها تمكنت من تحديد المتورطين في ملف تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

فقد أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها حددت دائرة الأشخاص المشاركين في تطوير تلك الأسلحة، ومن بينهم أشخاص من وزارة الدفاع الأميركية وشركات أميركية خاصة أيضاً.

وفي السياق، أشار رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين، في مقابلة مع قناة “RT” الى أن العديد من المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها، كشفت دائرة الأشخاص المرتبطين بالأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا بدقة، بمن فيهم ممثلو وزارة الدفاع الأميركية وشركات تمويل أميركية”.

أموال أميركية وشركات

كما أضاف أن ضباط إنفاذ القانون الروس يتابعون القضية الجنائية المفتوحة في هذا الشأن.

إلى ذلك، كشف أن اللجنة وجدت أنه منذ عام 2005، بلغ تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا أكثر من 224 مليون دولار.

كما أشار إلى أن واشنطن قامت في إطار هذا المشروع بتحديث وإعادة تجهيز حوالي ثلاثين مؤسسة علمية تابعة لوزارتي الصحة والزراعة الأوكرانية، بالإضافة إلى العديد من المرافق الصحية -الوبائية التابعة لقيادة القوات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وختم مؤكدا أن “نتائج البحث نقلت إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة”.