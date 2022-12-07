الخميس 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برايس: أي استخدام للأسلحة النووية عمل غير مسؤول

منذ ساعة واحدة
نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

A A A
طباعة المقال

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة تعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية عمل غير مسؤول على الإطلاق.

وقال برايس رداً على طلب للتعليق على كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعاظم خطر نشوب حرب نووية: “لن أخوض في التقييمات. نعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية هو عمل غير مسؤول على الإطلاق”.

وأشار إلى أن روسيا وقعت رسميا في إطار مجلس الأمن الدولي في يناير من هذا العام بيانا بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

وأكد أن الولايات المتحدة سمعت من العديد من الدول “إعادة تأكيد لبيان بسيط للغاية منذ الحرب الباردة بأن الحرب النووية يجب ألا تبدأ أبدا ولا منتصر فيها”.

وأضاف: “سمعنا ذلك من الصين والهند ومن حلفائنا، كما سمعنا هذا التأكيد من روسيا”.

ونوه إلى أن واشنطن تعتبر “أي خطاب آخر حول قعقعة السيوف النووية أو حتى التهديد المجنون باستخدام أسلحة نووية تكتيكية هو كلام غير مسؤول ويتعارض مع روح هذا البيان، الذي يتصدر نظام منع انتشار الأسلحة النووية”.

    المزيد من أخبار العالم

    لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
    هل يزور الرئيس البرازيلي المنتخب الولايات المتحدة قريباً؟
    إيلون ماسك
    إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم
    سوريا
    هزة أرضية وسط سوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    "حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
    جبران باسيل
    الطشناك لباسيل... "كش ملك"
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!