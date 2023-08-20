"برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية

احتجاجات وإضراب في محافظة السويداء جنوب سوريا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وإخفاق السلطة في إيجاد حلول.

أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الإضراب شمل إغلاق معظم الدوائر الحكومية، وإقفال المحال التجارية، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز المدن والبلدات.

ووفق مواقع محلية، ردّد المحتجون خلال وقفتهم في ساحة السير وسط السويداء هُتافات تطالب بالحرية ورحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، كما رفعوا لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد.

عاجل: هتافات تطالب بالحرية ورحيل الأسد في ساحة السير وسط مدينة #السويداء الآن pic.twitter.com/4CSj6uTqT0 — السويداء 24 (@suwayda24) August 20, 2023

وكان الأسد أصدر مرسومين زاد بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 100%، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع رفع الدعم الكلي عن البنزين والجزئي عن المازوت، وخسارة الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها.

ساحة السير/الكرامة: "برا برا برا.. بشار يطلع برا".. "من السويداء الشعب الموجوع نحنا طلعنا وما في رجوع".. #إضراب_السويداء pic.twitter.com/qyVQOzTjFn — السويداء 24 (@suwayda24) August 20, 2023

وتضمن المرسوم الصادر عن الأسد زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارًا، في حين يراوح راتب الموظف العام بين 10 و25 دولارًا حسب سعر الصرف في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.