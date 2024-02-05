برزان القابضة القطرية توقع اتفاقا مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية

صرحت شركة برزان القابضة القطرية أنها وقعت اتفاقا مبدئيا اليوم الاثنين مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية يركز على الاستثمار والتطوير المشترك ومجالات أخرى. وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وفي تقرير نشرته الجزيرة،قالت فيهتعقيبا على الاتفاق، باعتبار الاكتفاء الذاتي من السلاح أحد الأضلاع الرئيسية لتحقيق السيادة الوطنية تسعى دولة قطر من خلال شركة برزان القابضة المملوكة لوزارة الدفاع إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتنمية رأس المال البشري وتعزيزه بأحدث الخبرات العسكرية.

الشركة التي تأسست عام 2018 متخصصة في تعزيز القدرات العسكرية، وذلك عن طريق مواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، كما قامت بعقد العديد الاتفاقيات مع الشركات والمنظمات الدولية الرائدة في المجال العسكري، كما تعد منصة للأعمال التجارية بصفتها بوابة للصناعات العسكرية في قطر.

وأكد عبد الله بن حسن الخاطر نائب رئيس شركة برزان القطرية القابضة أن رؤية “برزان القابضة” تتمثل في أن تصبح شركة دفاع عالمية رائدة في مجالي الدفاع والأمن، مشيرا إلى أن الشركة تستمد قيمها من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع خريطة طريق للمستقبل المستدام على مفهوم اقتصاد متنوع قائم على المعرفة لا يعتمد على النفط والغاز، وبذلك تكون “برزان القابضة” في توافق تام مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف أن الشركة عملت على تأسيس شراكات مع مؤسسات رائدة في مجالي الدفاع والأمن، وهي الطريقة الأساسية التي تقوم بها الشركة لبناء قدرات البحث والتطوير في قطر، حيث تمت هيكلة هذه المشاريع المشتركة لتسهيل نقل المعرفة وتعزيز رأس المال البشري وتطوير قطاع الدفاع والأمن.

وتمتد “برزان القابضة” على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المخصصة للبحث والتطوير، حيث اختير الموقع القريب من المدينة التعليمية لتوفر المرافق التقنية لعمل الشركة، بالإضافة إلى سهولة وصول الطلاب إليه بهدف المشاركة في عمليات البحث والتطوير.

وفي سياق متصل، وقعت الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية على هامش معرض دفاعي بالمملكة. بحسب وكالة رويترز

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وقعت 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة على هامش معرض دفاعي بالمملكة.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات تهدف إلى ‭”‬توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية”، فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.