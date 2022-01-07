برشلونة يغلق ملف ديمبلي نهائيًا

قال تقرير صحفي إسباني، الإثنين، إن إدارة برشلونة اتخذت قرارا نهائيا بشأن لاعب البارسا، الفرنسي عثمان ديمبلي.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة، بنهاية حزيران الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة يئس من إمكانية تجديد عقد ديمبلي، بعد اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤوليه بموسى سيسوكو، وكيل اللاعب.

وأكدت الصحيفة، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، مل من انتظار رد اللاعب ووكيله، ويشعر بأن كل هذا التأخير كان هدفه إهدار الوقت حتى نهاية الموسم، ومن ثم الرحيل مجانًا عن الفريق.

وأشارت إلى أن برشلونة من جانبه، قرر عدم عقد أي اجتماعات أخرى مع ديمبلي ووكيله.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة ألقى “بالمنشفة” في ملف ديمبلي منذ زمن طويل، لكن تجديد المفاوضات معه مؤخرًا، كان بناء على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وختمت بأن إدارة برشلونة مقتنعة تماما الآن، أنه بنهاية الشهر الجاري سيرحل ديمبلي عن البارسا، في صفقة مجانية لناديه الجديد.

جدير بالذكر، أن اسم ديمبلي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى تشيلسي، بطلب من المدرب الألماني توماس توخيل.