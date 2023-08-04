الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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برصاصة في الرأس.. الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا خلال اقتحام الضفّة

منذ 12 دقيقة
خلال تشييع الشاب محمود أبو سعن الذي أصيب برصاص الاحتلال (رويترز)

خلال تشييع الشاب محمود أبو سعن الذي أصيب برصاص الاحتلال (رويترز)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطينيّ يبلغ 18 عامًا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اقتحام قواته الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة إنّ محمود أبو سعن، أصيب برصاصة في رأسه في طولكرم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، وذلك خلال عملية اقتحام لمخيم في المنطقة، أدت إلى مواجهات مع فلسطينيين.

وادّعى جيش الاحتلال إنّ جنوده أطلقوا النار على مشتبه بهم أطلقوا رصاصًا وألقوا بمتفجرات وحجارة على قوات كانت تتواجد في محيط مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية. وأضاف أن شخصًا أصيب، لكنه لم يعلن عن وقوع إصابات في صفوف قواته.

ونعت حركة “حماس” أبو سعن، لكنّها لم تقل إنه عضو بها. وقالت في بيان “ثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال”.

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