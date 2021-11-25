الجمعة 21 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 26 نوفمبر 2021 |
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برعام: حزب الله سيواجه ضربة فولاذية هجومية حاسمة

منذ 8 ساعات
اللواء أمير برعام

اللواء أمير برعام

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أشار قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي اللواء أمير برعام، في تصريح له الى ان “السنوات الأخيرة عامة والسنة الأخيرة على وجه الخصوص منذ الانفجار في مرفأ بيروت كانت من أكثر السنوات تعقيدًا التي عرفها لبنان، وأيضًا حزب الله”.

وأوضح أن الأزمة الحالية في لبنان تعتبر الأعقد في تاريخ الدولة فشعبها على امتداد فئات أبنائه كافة، الديانات والطوائف بما فيها الطائفة الشيعية، في ذكرى استقلال لبنان تبقى الدولة اللبنانية فقيرة وضعيفة بسبب عنصر مركزي واحد الا وهو منظمة حزب الله وأسيادها في إيران”.

وشدد على انه “في حال فُرضت علينا الحرب سيواجه حزب الله ضربة فولاذية هجومية وحاسمة، وسنتصرف بمسؤولية ووفق القوانين، ولكن إذا اقتضت الضرورة سندمر بشكل أساسي كل بنية إرهابية قريبة أو بعيدة، محلية أو تابعة للدولة، في سوريا أو لبنان، وسننفذ عملية برية لأي مكان يتطلب منا والنصر حليفنا”.

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