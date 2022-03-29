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برعاية أممية.. مشاورات الرياض تنطلق اليوم لإنهاء الأزمة اليمنية

29 - مارس - 2022
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انطلقت في الرياض اليوم الثلاثاء، المشاورات اليمنية-اليمنية، على أن تستمر حتى السابع من أبريل المقبل، وذلك برعاية أممية ودعم مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.

كما تهدف المشاورات اليمنية-اليمنية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

هذا وكان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، أكد أن دعوة المجلس لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

كما دعا جميع أطراف الصراع اليمني للمشاركة في هذه المفاوضات، والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

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