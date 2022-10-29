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برفقة حفيدته.. بايدن يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

منذ 49 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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يُدلي الرئيس الأميركي “جو بايدن” بصوته مبكرًا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بصحبة حفيدته ناتالي التي تدلي بصوتها كناخبة لأول مرة، في الوقت الذي يناضل فيه الديمقراطيون من أجل كل صوت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين ربما يفقدون السيطرة على مجلسي الكونغرس، إذ إن استياء الناخبين من ارتفاع التضخم يفسد الزخم الذي كان الديمقراطيون يأملون في الحصول عليه بعد معركة مريرة مع الجمهوريين حول حقوق الإجهاض.

وسيكون إقبال الناخبين، الذي عادة ما يكون في انتخابات التجديد النصفي أقل كثيرا عنه في الانتخابات الرئاسية، عاملًا حاسما في الولايات المتأرجحة. ويحث الديمقراطيون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا.

وقال بايدن لمؤيديه خلال حملة لجمع التبرعات للديمقراطيين بقيمة مليون دولار في فيلادلفيا:”ستكون الديمقراطية بالمعنى الحرفي، وليس مجازياً، (ماثلة) على بطاقة الاقتراع هذا العام”، واصفًا الانتخابات بأنها “أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا”.

وأضاف بايدن “لنكن واضحين: هذه الانتخابات ليست استفتاء. إنها اختيار. اختيار بين رؤيتين لأميركا مختلفتين إلى حد كبير”.

ومنذ الانتخابات السابقة في عام 2020، بلغ حوالي 8.3 مليون ناخب سن 18 عامًا ليصبحوا مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات هذا العام، وفقًا لمركز معلومات وأبحاث تابع لجامعة تافتس.

    المصدر :
  • رويترز

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