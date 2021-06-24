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برقية تهنئة من الملك السعودي وولي عهده إلى أمير قطر

24 - يونيو - 2021
الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان

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أبرق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ عهده الأمير محمد بن سلمان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهنّئيْن بمناسبة ذكرى تولّيه الحكم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ الملك سلمان “بعث برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم”.

وأعرب الملك سلمان “عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار”.
كذلك أشارت “واس” إلى أنّ الأمير محمد بن سلمان “بعث برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم”.

وعبر ولي العهد السعودي “عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار”.

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