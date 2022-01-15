بركان "تونغا" ينذر بـ"تسونامي" على الساحل الغربي للولايات المتحدة

حذرت السلطات الأمريكية من موجات تسونامي صباح السبت على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما سجل وقوع “فيضانات محدودة” في هاواي بسبب ثوران بركان في أرخبيل تونغا.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأميركية من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة الى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأميركية.

وفر سكان أرخبيل تونغا، السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي ناجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن “تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا”، عاصمة البلاد. ولم يتجاوز التسونامي السابق 30 سنتم. وكان التحذير قد رُفع لتوه عندما ثار البركان مرة أخرى.

قالت ميري تاوفا، وهي من سكان المنطقة وكانت تعد العشاء في المنزل لدى حدوثه، لموقع ستاف الإخباري “لقد كان انفجارًا هائلاً”.

وأوضحت “اهتز المنزل. اعتقد أخي أن هناك قنابل تنفجر بالقرب من منزلنا”.

وبعد بضع دقائق، تدفقت المياه إلى منزلهم، ورأت جدار منزل مجاور ينهار.

وأضافت “لقد أدركنا على الفور أنها كانت أمواج تسونامي، مع تدفق هذه المياه إلى المنزل. كنا نسمع صراخا في كل مكان، وبدأ الجميع بالفرار إلى مناطق مرتفعة”.

تم إجلاء توبو السادس، ملك تونغا، من القصر الملكي في نوكي الوفا ونقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع “مثل دوي رعد من بعيد” فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كلم.

وطلب المسؤولون في فيجي من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.

ونصحت السلطات جميع السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان ووضع كمامات إذا اضطروا إلى الخروج، وحماية جميع خزانات المياه هناك أيضًا.

كما صدرت تحذيرات من تسونامي في فيجي وساموا ونيوزيلندا وأستراليا.

وطلبت السلطات الأسترالية من السكان في سيدني ونيو ساوث ويلز المحيطة بها “الخروج من الماء والابتعاد عن الضفاف”.

ويضم أرخبيل تونغا حوالي 170 جزيرة، وهو مملكة يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، تقع على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تتلاقى الصفائح التكتونية في باطن الأرض تحت قعر المحيط، وتتسبب بنشاط بركاني وزلزالي عالي الوتيرة.