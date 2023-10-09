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بركة: لا مفاوضات حتى الآن حول تبادل الأسرى

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2023 11:34 صباحًا
عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة

عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة

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أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة أن أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية في غزة لم تبدأ حتى الآن، كاشفا أنهم أبلغوا الحلفاء أن يبلغوا الحكومة الاسرائيلية إنهاء عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطنيني.

وشدد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أنهم مستمرون حتى إخلاء كل المتعقلين الفلسطنيين في السجون الاسرائيلية، كاشفا أن حركة حماس ستذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيليين بعد توقف العدوان على الفلسطينيين.

وكشف بركة أن هناك أكثر من 400 شهيد من أبناء فلسطين وأكثر من مئة أسير إسرائيلي، مشيرا إلى أن الرقم مرجح أن يرتفع إلى 200، وقال:” كنا عرضنا صفقة تبادل ولدينا اسرى من العام 2014 إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو اعتبر ان ما لدينا قليل ورفض أما الآن فالغلّة زادت”.

ولفت إلى أن هناك عملية تدمير ممنهج في غزة لكن العملية الفلسطينية مستمرة على ما يرام.

وقال عضو قيادة حركة حماس في الخارج:” المستشفيات في غزة تعاني من نقص الامدادات والاوضاع صعبة والقصف الاسرائيلي يستهدف المدنيين والمساجد والمدارس دون إنذار”.

وكشف بركة أن حماس تحضّر لهذه العملية مذ العام 2021 ووضعنا كل السياناريوهات على الطاولة، داعيا لسلطة الفلسطينية أن تقف مع المقاومة الفلسطينية، واعتبر أن “هذه فرصة كي نتوحد”.

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