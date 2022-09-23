برلسكوني: بوتين دُفع إلى الحرب في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في ساعة متأخرة من مساء الخميس 22/9/2022 أن الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين “دُفع” إلى الحرب في أوكرانيا لتنصيب حكومة جديدة في كييف، في تصريحات من المرجح أن تثير قلق الحلفاء الغربيين قبل ‏الانتخابات الإيطالية‎.‎

والدفاع عن أفعال بوتين في أوكرانيا ليست بالأمر الجديد على برلسكوني، الذي ينتمي حزبه فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) إلى ‏ائتلاف يميني من المتوقع أن يفوز في الانتخابات العامة يوم الأحد. وتسلط تصريحاته الضوء على انقسامات داخل الائتلاف بشأن ‏الحرب‎.‎

وقلل برلسكوني، وهو صديق شخصي للزعيم الروسي، إن بوتين يرغب في إثارة حرب بعد أن هدد باستخدام الأسلحة النووية في ‏أعقاب الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية في أوكرانيا‎.‎

وأضاف برلسكوني: “بوتين دفعه الشعب الروسي وحزبه ووزراؤه لاختراع هذه العملية الخاصة”.‏

وفي حديثه للتلفزيون الإيطالي الرسمي، أشار برلسكوني إلى أن قرار روسيا غزو أوكرانيا جاء استجابة لنداء الانفصاليين‎.‎

وتابع أن قادة الانفصاليين جاءوا إلى الكرملين وقالوا لبوتين مباشرة “أرجوك دافع عنا، لأنك إذا لم تدافع عنا، فنحن لا نعرف إلى أين ‏سينتهي بنا المطاف”.‏