برلسكوني يغادر الرعاية الفائقة ولا يزال في المستشفى

قال مصدران لرويترز، الأحد، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني خرج من وحدة الرعاية الفائقة، لكنه لا يزال في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو حيث يعالج من عدوى رئوية ناجمة عن سرطان الدم المزمن.

وأكد المصدران صحة الأنباء التي أوردتها صحيفة كورييري ديلا سيرا ووسائل إعلام أخرى بشأن رجل الإعلام الملياردير البالغ من العمر 86 عاما.

وأحجم متحدث باسم المستشفى عن التعليق.

كان قد تم نقل برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييلي في الخامس من أبريل نيسان، مما أثار تكهنات بأن حياته قد تكون في خطر ودفع أفراد أسرته وأصدقاءه للالتفاف حوله في المستشفى.

وأشار الأطباء في إفاداتهم السابقة إلى أن حالته تتحسن منذ دخوله المستشفى.