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برلماني أوروبي: إذا أرادنا منافسة الدولار فإننا نحتاج إلى نظام مالي لمجاراته

منذ 20 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي إن التكتل بحاجة إلى خطة رئيسية لنقل الخدمات المالية باليورو من لندن إلى التكتل إذا أراد توسيع دور اليورو في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار.

وأضاف ماركوس فيربر أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته.

وقال: “نحتاج إلى خطة رئيسية واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسية في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأدلى فيربر بتعليقاته قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بشأن تعزيز الدور العالمي لليورو وتحديد سبل تقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.

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