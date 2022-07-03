برلماني أوكراني: روسيا "أضعف بكثير مما نعتقد"

قال عضو برلماني أوكراني إن روسيا ”أضعف بكثير مما نعتقد“، مشيراً إلى أن ”الأشهر الثلاثة المقبلة“ حاسمة لإنهاء الحرب، محذراً من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبدأ في الشعور بوطأة الأسلحة الغربية في أوكرانيا، حيث بدأت عمليات التسليم تحدث فرقًا في الصراع.

ووفقاً لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، أعرب أندري أوسادشوك عن ثقته في أن جيش بلاده ”سيقلب المد“ ضد القوات الروسية، مع تدفق شحنات الأسلحة من الغرب، مشيراً إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، كافحت القوات الأوكرانية للبقاء على الخط، مع سيطرة روسيا على آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النائب الأوكراني كان يتحدث عن مدينة ليسيتشانسك التي وقعت تحت ”الاحتلال“ أمس، السبت. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من ذلك، فإن خسارة روسيا لـ“جزيرة الثعبان“ المطلة على البحر الأسود يمكن أن تنذر بتغيير في ديناميكيات الحرب.

ونقلت ”ديلي إكسبريس“ عن أوسادشوك قوله: ”لذا، أعتقد أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون على الأرجح الأكثر أهمية لأن روسيا أضعف بكثير مما نتخيل.. إنهم (الروس) يجمعون كل مواردهم.. إنهم يخشون الإعلان عن التجنيد.. لهذا السبب أعتقد أنه في سبتمبر وأكتوبر، ستكون لحظة مثيرة للغاية لهذه الحرب“.

وأضاف المسؤول الأوكراني: ”في الوقت الحالي، نحن أقوى بكثير مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر، لأنه في الشهرين الأولين من الحرب، كانت أوكرانيا، في الواقع، تقاتل بمفردها بمواردها الخاصة لأن الغرب لم يؤمن بنا.. لم نكن نتلقى شيئًا تقريبًا من الغرب. لكننا الآن لدينا بالفعل دعم معقول إلى حد ما، لكنه أقل من المطلوب“.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إن القوات الأوكرانية تبدو في الوقت الحالي في حالة تأهب بعد أن فقدت السيطرة على مقاطعة لوغانسك في منطقة دونباس الشرقية، حيث أعلن متحدث باسم القوات الانفصالية الموالية لروسيا: ”احتلت ميليشيا لوغانسك الشعبية والقوات الروسية (السبت) أخر المرتفعات الاستراتيجية، مما يتيح لنا تأكيد أن ليسيتشانسك باتت محاصرة بالكامل.“

من جانبها، اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن سقوط ليسيتشانسك وسيطرة روسيا على كامل إقليم لوغانسك، بمثابة ”اختراق استراتيجي آخر للكرملين، الذي سيطرت قواته مؤخراً على المدينة المحورية الأخرى، سيفيرودونتسك.

وقالت ”الغارديان“ في تقرير لها: ”بعد أن تحولت مدينتها التوأم، سيفيرودونتسك، إلى أنقاض الأسبوع الماضي، أصبحت ليسيتشانسك بؤرة جديدة للقتال في شرق أوكرانيا. لقد تعرضت لقصف مدفعي وغارات جوية روسية مستمرة منذ أسابيع“.