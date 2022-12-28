برلماني ايراني: طهران لا تنوي التراجع عن مطالبها في المفاوضات النووية

نقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، الأربعاء، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أبو الفضل عموئي قوله إن بلاده لا تنوي التراجع عن مطالبها في المفاوضات النووية.

وشدد على أن “إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقه من جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر”.

وقال إن “تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية الإيرانية غير دقيق.. وخلق صورة خاطئة بأننا مستعدون لتقديم تنازلات”.

هذا وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، أن الاتفاق النووي قد مات، فإن لتل أبيب رأياً آخر.

ورأى مسؤولون أمنيون في إسرائيل أن تحولات مرتقبة على الساحة الدولية ستؤدي إلى استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، وذلك وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.

وأضافوا أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة معنية بالتوقيع على اتفاق نووي مع إيران على الرغم من تصريح بايدن الأخير.

وأوضحوا أن تل أبيب تنظر لأقوال سيد البيت الأبيض على أنها “زلة لسان” أكثر من كونها تصريحات ملزمة.

كما أشاروا إلى أن المستوى العسكري الأميركي يؤيد توقيع اتفاق نووي مع إيران، لكن العقبة الأساسية في الوقت الحالي هي دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفق قولهم.

وتابعوا أن الاعتقاد في واشنطن هو أن الاحتجاجات الداخلية في إيران والوضع الاقتصادي فيها من شأنها أن تدفع لعودة طهران للمفاوضات النووية المتوقفة منذ عدة أشهر.