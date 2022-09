برلماني روسي سابق: من المستحيل على روسيا هزيمة أوكرانيا

بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الروسية مؤخرا، قال العضو السابق في البرلمان الروسي بوريس ناديجدين، إنه من المستحيل على روسيا هزيمة أوكرانيا، ودعا إلى محادثات سلام بين الجانبين، في انتقادات صريحة للغاية عبر التلفزيون الرسمي لاستراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وبحسب مجلة “نيوزيك”، تعتبر تعليقات ناديجدين في مقطع تمت مشاهدته أكثر من 3.2 مليون مرة، هي أحدث علامة على عدم الارتياح بين النقاد الموالين للكرملين على التلفزيون الرسمي الروسي، حيث حقق الهجوم المضاد الأوكراني مكاسب كبيرة بشكل غير متوقع.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5

