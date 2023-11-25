برلماني هولندي متطرف يدعو لطرد الفلسطينيين إلى هذه الدولة العربية!

دعا البرلماني الهولندي المتطرف “خيرت فيلدرز” إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم باتجاه الأردن، وذلك بعد أيام على تحقيق حزبه مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في هولندا.

“فيلدرز” والذي يصنف على أنه من أكثر السياسيين الغربيين المعروفين بمعاداتهم للإسلام، اعتبر في تصريحه “أن الأردن هو الدولة الفلسطينية”.

وحقق خيرت فيلدرز، السياسي الشعبوي المناهض للإسلام، فوزا كبيرا في الانتخابات الهولندية، في تحول مذهل نحو اليمين المتطرف، مما يضعه في قيادة المحادثات لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم وربما يصبح أول رئيس وزراء يميني متطرف لهولندا.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، تصريحات فيلدرز، مؤكدة أنه أنكر بكلامه “حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرضه وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير شعبنا وحل مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.

وأضافت في بيان: “تعتبر الوزارة أن هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا وتدخلا سافرا في شؤونه ومصيره”.

وزير الخارجية الأردني

وأجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الهولندية، هانكي برونز سلوت، أكد خلاله إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها فيلدرز.

واعتبر الصفدي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن فيلدرز” أنكر حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن”.

وأكد الصفدي “أن لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة.”

وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.