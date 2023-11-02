برلمان البحرين: السفير البحريني لدى إسرائيل عاد إلى الوطن

قال البرلمان (الخميس 2-11-2023) إن السفير البحريني لدى إسرائيل عاد إلى الوطن وإن العلاقات الاقتصادية عُلقت احتجاجا على الحرب في غزة.

لكن الحكومة لم تؤكد التحركات، وذكرت إسرائيل أنها لم تتلق إخطارا بأي من هذه الإجراءات قائلة إن علاقاتها مع البحرين “مستقرة”.

وقال مجلس النواب في بيان إن هذا التحرك يأتي “تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية”.

وأضاف “يؤكد مجلس النواب أن السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “نود توضيح أننا لم نتلق إخطارا أو قرارا من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين. العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستقرة”.