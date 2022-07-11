الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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برلمان سريلانكا ينتخب رئيسا جديدا في 20 يوليو

منذ 3 دقائق
برلمان سريلانكا

برلمان سريلانكا

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قال رئيس البرلمان السريلانكي اليوم الاثنين إن البرلمان سيعود للانعقاد في 15 يوليو تموز وسيتم انتخاب رئيس جديد في 20 من الشهر ذاته، بينما يعتزم الرئيس جوتابايا راجاباكسه الاستقالة يوم الأربعاء وسط أزمة اقتصادية مدمرة.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان “ستقدم الترشيحات الخاصة بالرئيس المقبل إلى البرلمان في 19 يوليو. وسيصوت البرلمان في 20 يوليو لانتخاب رئيس جديد”.

وأضاف “خلال اجتماع قادة الحزب الذي عقد اليوم، تم الاتفاق على أن هذا أمر ضروري لضمان تشكيل حكومة جديدة من جميع الأحزاب وفقا للدستور والمضي قدما في الخدمات الأساسية”.

وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، إن الرئيس والحكومة سيستقيلان لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد أن اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين المقرين الرسميين للرئيس ورئيس الوزراء احتجاجا على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ عقود.

وبقي متظاهرون في المقر الرسمي للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسمياً.

واجتمعت الأحزاب السياسية المعارضة في سريلانكا الأحد، للتوافق على حكومة جديدة، وذلك غداة عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية، حيث اقتحم المتظاهرون منازل مسؤولين وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب جراء الأزمة الاقتصادية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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