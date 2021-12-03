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برلين تتهم واشنطن بسياسات غير معقولة تجاه "السيل الشمالي 2"

4 - ديسمبر - 2021

رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ-فوربومرن مانويلا شويزيغ

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أكدت مانويلا شويزيغ رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية، أن التحضير لعقوبات أمريكية جديدة ضد “السيل الشمالي 2″، يتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين برلين وواشنطن.

وقالت في مقابلة مع وكالة “دير شبيغل” الألمانية: “المشروع ليس له أي علاقة بقضايا السياسة الخارجية”.

وأضافت: “أنا في حيرة شديدة من حقيقة أن الكونغرس الأمريكي يثير هذه القضية مرة أخرى بعد أن توصلت حكومة ألمانيا إلى اتفاق مع نظيرتها الأمريكية بأنه لن تكون هناك عقوبات ضد شركاتنا”.

وتابعت: “يتم الحصول على تصاريح لخط الأنابيب من خلال الوسائل القانونية”.

وأشارت شويزيغ، إلى أن “هناك تهديدات بفرض عقوبات بين الأصدقاء، وهذا غير معقول إطلاقا، وآمل حقا أن تتوقف هذه المحاولات لتحدي الاتفاق بين الحكومة الفدرالية والحكومة الأمريكية “.

وشددت المسؤولة الألمانية، على أنها “لا ترى من الضروري الخلط بين إنشاء خط الأنابيب وقضايا السياسة الخارجية”.

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