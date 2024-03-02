برلين تحقق في تقارير روسية بشأن تسجيل منسوب لمسؤولين عسكريين ألمان

تُحقق ألمانيا بشأن تسجيل صوتي نشرته وسائل إعلام روسية تردد أنه لمؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى كانوا يتحدثون عن تقديم أسلحة لأوكرانيا، مما أثار مخاوف من التجسس في ألمانيا ونداءات من روسيا للتوضيح.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم السبت إن الوزارة لا يمكنها تأكيد صحة التسجيل، لكن المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق في الأمر وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة.

وكانت مارجريتا سيمونيان، وهي صحفية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة روسيا اليوم، أول من ينشر التسجيل الصوتي أمس الجمعة، والذي تم نشره أيضا على قناتها على تيليجرام.

واستمعت رويترز إلى التسجيل، ومدته 38 دقيقة، لكنها لم تتمكن من التأكد من صحته بشكل مستقل.

وناقش المشاركون في الاتصال تسليم صواريخ كروز من طراز (توروس) إلى كييف، وهو ما يرفضه المستشار الألماني أولاف شولتس علنا حتى الآن بشدة. كما تحدثوا عن تدريب الجنود الأوكرانيين والأهداف العسكرية المحتملة.

ولم ترد السفارة الروسية في برلين على طلب عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت للتعليق بشأن مزاعم التجسس المحتمل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة “نطالب بتفسير من ألمانيا”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين اليوم السبت “صارت الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي. إنه كشف صارخ للذات”.