برلين.. توقيع اتفاقية أمنية بين ألمانيا وأوكرانيا

وقعت كل من ألمانيا وأوكرانيا اتفاقية أمنية في برلين، اليوم الجمعة، وفق وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، وقع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية في مراسم أقيمت في برلين اليوم الجمعة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية حتى الآن.

ويزور زيلينسكي ألمانيا وفرنسا بهدف حشد الدعم والحصول على مزيد من المساعدات العسكرية مع اقتراب الحرب مع روسيا من دخول عامها الثالث.

وقال شولتس على وسائل التواصل الاجتماعي “إنها خطوة تاريخية. ستستمر ألمانيا في دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي”.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية صد القوات الروسية التي تقترب من بلدة أفدييفكا الشرقية.

وتواجه أوكرانيا نقصا في عدد الجنود ومخزونات الذخيرة، في حين تأخرت المساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر.

وستكون هذه أول رحلة خارجية لزيلينسكي منذ أن غير قائد الجيش الذي يتمتع بشعبية كبيرة وأعاد تشكيل القيادة العسكرية، وهي مغامرة كبيرة في مرحلة صعبة بالحرب، لكن الرئيس الأوكراني قال إن التغييرات ضرورية لمواجهة التحديات المتغيرة في ساحة المعركة.

ويبدو أن ألمانيا وفرنسا ستصبحان الدولتين الثانية والثالثة اللتين توقعان اتفاقيات أمنية ثنائية من شأنها أن تحدد شروط استمرار الدعم حتى تبلغ أوكرانيا هدفها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتضغط ألمانيا على شركائها في أوروبا والولايات المتحدة من أجل التزامات أكثر حزما بشأن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، وسيتوجه شولتس إلى واشنطن لدعم المساعدات من أجل تلبية احتياجات كييف.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده تتوقع 3.5 مليار يورو لإمدادات الذخيرة هذا العام وستسلم إمدادات أكثر بثلاثة إلى أربعة أمثال في 2024 مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي زيلينسكي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن غدا السبت. ومن المقرر أن يعقد عدة اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر منها اجتماع مع كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي.