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برلين وباريس ترحبان بالإفراج عن رهائن يحملون جنسية البلدين

منذ 18 دقيقة
علما فرنسا وألمانيا

علما فرنسا وألمانيا

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رحبت كل من برلين وباريس، يوم الإثنين، بإفراج “حماس” عن رهائن يحملون الجنسية الألمانية والفرنسية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مرحبة بالإفراج عن 11 رهينة بينهم “مراهقان ألمانيان” في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس: “بعد 52 يوما من المعاناة واليأس بات بإمكان والدتهما أن تحتضنهما مجددا”.

وأضافت في إشارة إلى العائلات التي لا يزال أفرادها ينتظرون “نفعل كل شيء لكي يتمكنوا هم أيضا من احتضان أبنائهم”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين إنه “سعيد للغاية” بالإفراج عن ثلاثة قاصرين فرنسيين-إسرائيليين كانت تحتجزهم حركة حماس، مؤكدا مواصلة التعبئة “الكاملة” من أجل الإفراج عن كل الرهائن.

وجاء في منشور للرئيس الفرنسي على منصة إكس أن “ثلاثة من مواطنينا الفتيان هم ضمن مجموعة الرهائن المفرج عنهم اليوم. سعيد للغاية بهذا الإعلان”.

وأعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على إكس عن “ارتياح كبير جدا” مبدية تضامنها مع “عائلات مواطنينا الذين لا زالوا محتجزين رهائن” داعية إلى “هدنة مستدامة” بين إسرائيل وحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن الرهائن الـ11 المفرج عنهم في قطاع غزة وصلوا إلى الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش “سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم”، مضيفا “يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم”.

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