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برنامج الأغذية العالمي: أي عملية إنسانية في غزة "باتت مستحيلة"

منذ 52 دقيقة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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قال برنامج الأغذية العالمي إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى الجياع في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها على أهداف هناك في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان بعد زيارة للقطاع اليوم الجمعة “مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة”.

وأضاف “مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا”.

وخلال الهدنة التي انهارت الأسبوع الماضي أظهر البرنامج التابع للأمم المتحدة قدرته على إيصال المساعدات إذا كانت الظروف مواتية، ودعا سكاو إلى “هدنة إنسانية”.

وأضاف “لدينا طعام على متن الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد. وبمجرد دخول الشاحنات، نحتاج إلى ممر حر وآمن للوصول إلى الفلسطينيين أينما كانوا”.

    المصدر :
  • رويترز

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