برنامج الأغذية العالمي: لإنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد، إلى إنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توجيه ضربات جوية للقطاع الفلسطيني في أعقاب هجمات دامية شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال برنامج الأغذية العالمي ومقره روما “مع اشتداد الصراع، يواجه المدنيون، ومنهم أطفال وأسر معرضة للخطر، تحديات متزايدة تتعلق بالحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية”.

وأضاف “يدعو البرنامج إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، ويحث كذلك جميع الأطراف على التمسك بمبادئ القانون الإنساني… ومنها ضمان الحصول على الغذاء”.

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية مباشرة لنحو 350 ألف فلسطيني شهريا، ويوفر في الوقت ذاته مساعدات بالتعاون مع شركاء آخرين في العمل الإنساني عبر تحويلات نقدية لنحو مليون فلسطيني.

وقال البرنامج إنه مستعد لتوفير مخزون غذائي للنازحين ومن هم في الملاجئ.

وأضاف “في حين أن معظم المتاجر في المناطق المتضررة في فلسطين تحتفظ حاليا بمخزون غذائي يكفي شهرا، فإن هذه المخزونات معرضة للاستنزاف سريعا مع شراء الناس الطعام خوفا من صراع طويل الأمد”.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية قطاع غزة اليوم بعد أن تعرضت إسرائيل لأكثر الهجمات دموية منذ عقود عندما اجتاح مسلحون من حماس البلدات الإسرائيلية مما أدى لمقتل 600 شخص وخطف عشرات آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نشر عشرات الآلاف من الجنود في محيط قطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيق يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وسط تكهنات واسعة النطاق بتوغل إسرائيلي وشيك وواسع النطاق في القطاع.