برنامج الأغذية العالمي يطالب بتمويل إضافي لتخفيف أزمة الجوع بغرب ووسط أفريقيا

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الأربعاء 6-7-2023) إنه يحتاج إلى تمويل إضافي لمساعدة ملايين الأشخاص في غرب ووسط أفريقيا على تجاوز الأشهر المقبلة المعروفة بموسم الجدب.

وقال البرنامج إن الأزمة النقدية الحالية تعني أنه لن يتمكن من تقديم المساعدة لما يزيد قليلا عن نصف 11.6 مليون تستهدفهم عملية تقديم أغذية طارئة في بلدان مثل بوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد التي أدى تدفق اللاجئين من السودان إليها إلى زيادة الضغط على مواردها المحدودة.

وساعدت الصراعات وارتفاع الأسعار في زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في غرب ووسط أفريقيا، وفقا لتحليل أجرته مجموعة كادر هارمونيز الإقليمية للأمن الغذائي في مارس آذار.

وقال البرنامج إن معدلات سوء التغذية ارتفعت أيضا، مع توقع إصابة 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد هذا العام.

ويسعى البرنامج للحصول على 794 مليون دولار للاستجابة الملائمة للاحتياجات في دول منطقة الساحل الخمس وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.