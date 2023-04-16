برنامج الأغذية العالمي يعلق عملياته في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الأحد 16-4-2023) وقفا مؤقتا لجميع عملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أمس السبت.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان “بينما نراجع تطور الوضع الأمني، فإننا مضطرون إلى وقف جميع العمليات في السودان مؤقتا”.

وأضافت “يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمساعدة الشعب السوداني الذي يواجه انعداما حادا للأمن الغذائي، ولكن لا يمكننا القيام بعملنا الذي يسهم في إنقاذ الأرواح إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا”.

وقُتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وأصيب اثنان في اشتباكات في كبكابية بشمال دارفور. وقال متحدث باسم البرنامج لرويترز إن القتلى الثلاثة جميعهم سودانيون.

وقالت مكين أيضا إنه من الصعب على موظفي البرنامج العمل بعد أن تعرضت إحدى طائرات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة “لأضرار بالغة” في مطار الخرطوم خلال تبادل لإطلاق النار أمس السبت.

وأوضحت أن الحادث أثر بشكل خطير على قدرة المنظمة على نقل العاملين في المجال الإنساني والمساعدات في السودان.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نددت الأمم المتحدة بمقتل الموظفين قائلة إنهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم.

وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، التي تأسست في عام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان، في بيان “أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور”.

وأسفر صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حتى الآن عن مقتل 56 مدنيا وإصابة 595 شخصا بينهم مقاتلون.

واندلعت الاشتباكات أمس السبت بين وحدات من الجيش موالية للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وهذه أول اشتباكات من نوعها منذ أن شارك الطرفان في الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في عام 2019.