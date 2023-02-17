برنامج الغذاء العالمي: قلقون على مصير "صفقة الحبوب"

عبّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عن قلقه على مستقبل “صفقة الحبوب”، وقال “مبادرة حبوب البحر الأسود لا تمضي بالشكل الصحيح. أنا قلق في شأن مستقبلها، بصراحة”.

ولفت بيزلي، في كلمته أمام “مؤتمر ميونخ للأمن”، الى أنه “قلق للغاية في شأن إنتاج الحبوب في أوكرانيا خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، لأنهم لا يتلقون الأسمدة التي يحتاجونها”.

وأضاف: “إننا نواجه أزمات فوق أزمات وهي تتداخل مع صدمات مناخية تؤثر على الهند وأميركا الجنوبية وما إلى ذلك”.

ويشار إلى أنه تم إبرام الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية من أوكرانيا في 22 تموز من العام الماضي في مدينة اسطنبول لمدة 120 يوماً. وبذلك تنظم إحدى تلك الاتفاقيات إجراءات تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.