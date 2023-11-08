الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بروكسل تؤيد بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أعطت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام مولدافيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، للصحافيين “اليوم يوم تاريخي”، وسيتم عرض هذا القرار على الدول الأعضاء، خلال قمة تعقد منتصف ديسمبر في بروكسل.

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقرار “السليم” الذي اتخذته المفوضية.

وشدد على أن “دولتنا يجب أن تكون في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقون ذلك”.

ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء، دينيس شميغال، بأن تكون أوكرانيا عضواً “قويا وعلى قدم المساواة” في الاتحاد الأوروبي.

في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الحرب.

وطال الإجراء كذلك مولدافيا المجاورة.

لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف سبعة معايير، وهي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصاً على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية.

وشددت فون دير لايين، على أن “أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب”، مضيفة أنه على الرغم من هذه الصعوبات، واصلت أوكرانيا إصلاحاتها “بعمق” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت اوكرانيا تنتظر هذا الضوء الأخضر بفارغ الصبر، وهو يأتي في وقت مهم بالنسبة إلى كييف، في ظل تعثر هجومها المضاد وانتقال الاهتمام الدولي على الحرب في الشرق الأوسط.

 

    المزيد من أخبار العالم

    أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
    طوفان الأقصى
    أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية
    علم قطر
    طوفان الأقصى
    قطر تتوسط لإطلاق سراح رهائن من حماس مقابل "هدنة مؤقتة"
    علم روسيا
    روسيا تبحث رفع الحظر عن تصدير البنزين

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    "حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"