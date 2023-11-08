بروكسل تؤيد بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد

أعطت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام مولدافيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، للصحافيين “اليوم يوم تاريخي”، وسيتم عرض هذا القرار على الدول الأعضاء، خلال قمة تعقد منتصف ديسمبر في بروكسل.

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقرار “السليم” الذي اتخذته المفوضية.

وشدد على أن “دولتنا يجب أن تكون في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقون ذلك”.

ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء، دينيس شميغال، بأن تكون أوكرانيا عضواً “قويا وعلى قدم المساواة” في الاتحاد الأوروبي.

في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الحرب.

وطال الإجراء كذلك مولدافيا المجاورة.

لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف سبعة معايير، وهي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصاً على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية.

وشددت فون دير لايين، على أن “أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب”، مضيفة أنه على الرغم من هذه الصعوبات، واصلت أوكرانيا إصلاحاتها “بعمق” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كانت اوكرانيا تنتظر هذا الضوء الأخضر بفارغ الصبر، وهو يأتي في وقت مهم بالنسبة إلى كييف، في ظل تعثر هجومها المضاد وانتقال الاهتمام الدولي على الحرب في الشرق الأوسط.