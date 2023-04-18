بروكسل تطلب من إيران تسليمها موظف إغاثة بلجيكي سجين

قدمت بلجيكا طلبا إلى إيران اليوم الثلاثاء من أجل تسليمها موظف الإغاثة البلجيكي السجين وليفييه فانديكاستيل، وكانت بلجيكا قد أبرمت معاهدة مع إيران لتسليم السجناء.

واعتُقل فانديكاستيل خلال زيارة إلى إيران في فبراير شباط 2022 وحُكم عليه في يناير كانون الثاني بالسجن 40 عاما وجلده 74 جلدة بتهم بينها التجسس.

وقال وزير العدل البلجيكي إن فانديكاستيل مدان “بسلسلة ملفقة من الجرائم” انتقاما من الحكم بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاما في 2021 فيما يتعلق بمؤامرة تم إحباطها لتفجير قنبلة.

وقالت إيران إنها منفتحة على إجراء تبادل للسجناء، مشيرة إلى أنها ربما تسعى لاستعادة الدبلوماسي أسد الله الأسدي، وهو أول مسؤول إيراني يُحاكم في أوروبا في قضية إرهاب مشتبه به منذ ثورة 1979 في إيران.

وتم تأجيل معاهدة تسليم السجناء بسبب طعون قانونية رفعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المنفى، الذي كان تجمعه قرب باريس هدفا لمؤامرة تفجير القنبلة التي تم إحباطها.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على سؤال حول ما إذا ما كان سيُنظر لطلب التسليم البلجيكي على أنه سيؤدي إلى تبادل للسجناء.