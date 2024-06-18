بروكفيلد تقود كونسورتيوم للاستثمار في جيمس للتعليم الإماراتية

قالت شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت ومؤسسة التعليم الدولية جيمس في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن كونسورتيوم بقيادة بروكفيلد توصل إلى اتفاق على الاستثمار في جيمس للتعليم التي تتخذ من دبي مقرا لها.

ولم يحدد الطرفان حجم الاستثمار لكنهما قالا إن هذه الخطوة ستسمح لصندوق الاستثمار المباشر (سي.في.سي كابيتال بارتنرز) بالتخارج بشكل كبير من حصته البالغة 30 بالمئة في جيمس في إطار هذه الصفقة، بعد استحواذه عليها قبل خمس سنوات.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام الحالي بعد استيفاء الشروط.

ومن بين المستثمرين الآخرين في الكونسورتيوم شركة الخليج للاستثمارات الإسلامية وماراثون أسيت مانجمنت وصندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان.

وقالت جيمس إنها حصلت على تمويل من مجموعة من البنوك الإماراتية لتمويل سداد ترتيباتها المالية الحالية.

نمت جيمس، وهي شركة عائلية، من مدرسة واحدة في عام 1959 إلى مجموعة تقدمت الخدمات التعليمية لما يصل إلى 140 ألف طالب حاليا.

وفي عام 2019 استحوذ مشروع مشترك لجيمس في السعودية على معارف، وهي أكبر شركة تعليمية في المملكة.