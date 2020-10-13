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بريد هيلاري كلينتون.. الحرس الثوري هرب أسلحة لـ”حزب الله” بسيارات إسعاف

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2020 7:11 مساءً
عناصر ميليشيا حزب الله

عناصر ميليشيا حزب الله

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تتوالى المفاجأت التي يبوح بها البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ، والتي كان أخرها كشف إحدى رسائل البريد الإلكتروني عن استغلال تنظيم “الحرس الثوري” الإرهابي للهلال الأحمر الإيراني كغطاء لتهريب أسلحة وعملاء إلى لبنان إبان حرب عام 2006.

وقالت الرسالة التي ترصد التغطية الإعلامية بعد تسريبات موقع “ويكيليكس” لبرقيات وزارة الخارجية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إن إيران استخدمت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر لتهريب أسلحة وعملاء إلى لبنان خلال حرب حزب الله عام 2006، حسبما أظهرت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة.

ونقلت البرقية التي يعود تاريخها إلى عام 2008 عن مصدر إيراني (لم تسمه)، قوله إن الهلال الأحمر الإيراني استخدم كغطاء من قبل عناصر الحرس الثوري لدخول لبنان خلال الصراع.

وأشارت إلى أن “شحنات الهلال الأحمر الإيراني من الإمدادات الطبية خدمت أيضا لتسهيل شحنات الأسلحة”، حسب برقية ضمن أكثر من 250 ألف وثيقة نشرها “ويكيليكس”.

وأضافت البرقية أن العاملين في الهلال الأحمر شاهدوا “صواريخ على متن الطائرات المتجهة إلى لبنان عند نقل الإمدادات الطبية إلى الطائرة”، وأن “الطائرة كانت نصف ممتلئة قبل وصول أي إمدادات طبية”.

وأشار المصدر الإيراني إلى أن مستشفى الهلال الأحمر الإيراني في لبنان تم تسليمه لسيطرة حزب الله بناء على طلب الأمين العام حسن نصر الله.

وأسفرت حرب يوليو/ تموز 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل عن مقتل 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليًا معظمهم جنود.

وسمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الخارجية الأمريكية بإماطة اللثام عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأعلن ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الجاري رفع السرية عن رسائل هيلاري، وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح”.

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