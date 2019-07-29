أخبار العالم

بريطانيا: أميركا تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، الاثنين، إنه يجب على إيران احترام القانون الدولي.

وتابع: “نطالب طهران بالإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني، ولن يكون هناك تبادل لناقلات”.

وأضاف راب أن أميركا تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في 19 يوليو، أنه “صادر” ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” لدى عبورها مضيق هرمز.

المزيد من الأخبار

السودان.. اللجان الفنية المشتركة تبحث مسارات التفاوض

كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني، إن القوات البحرية التابعة له، وبطلب من “سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان” احتجزت الناقلة، بسبب “عدم احترامها القانون البحري الدولي”.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، السبت، أن احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف “مؤشرات مقلقة”، إلا أن “إيران قد تكون اختارت طريقاً خطيراً لسلوك غير قانوني، ويسبب زعزعة في الاستقرار”.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إيران إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها.

 

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بالفيديو: اللحظات الأولى لهجوم كاليفورنيا

أخبار العالم

ترك طفليه الرضيعين في السيارة.. فقتلهما الحر خلال ساعات

أخبار العالم

موجة الحر العالمية.. 18 شهرا ليتحرك العالم

أخبار العالم

تركيا تفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين

أخبار العالم

بالفيديو: بوتين يغوص في عمق البحار

أخبار العالم

ترمب يضغط لوصم مجموعة يسارية بالإرهاب