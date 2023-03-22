بريطانيا: إمداد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم لا يعني تصعيد نووي

نفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأربعاء وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية، وذلك بعد تنديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة لندن لتزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأكدت بريطانيا الاثنين أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة، والتي تستخدم في الأسلحة لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

وقال كليفرلي “لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.