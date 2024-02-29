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بريطانيا.. إنتاج السيارات يقفز 21% خلال يناير

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهرت بيانات في قطاع السيارات ببريطانيا الخميس أن إنتاج البلاد من السيارات قفز 21 بالمئة على أساس سنوي في يناير\كانون الثاني، مسجلا نموا للشهر الخامس على التوالي بدعم قوة في الطلب وانحسار مشكلات سلسلة التوريد.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إنه تم طرح 82997 وحدة في المجمل من خطوط إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي، مقارنة مع 68575 وحدة في العام السابق.

وأضافت الجمعية أنه لم يتضح بعد حجم التأثير على صناعة السيارات في البلاد نتيجة الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر.

الهجمات التي يشنها على السفن مسلحون حوثيون في اليمن، والذين يقولون إنها تضامن مع الفلسطينيين وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط، تؤثر على حركة التجارة العالمية، إذ تغير شركات شحن عملاقة مسارات السفن، مما يؤدي إلى طول الرحلة ورفع التكلفة.

وكان الجزء الأكبر من الإنتاج من أجل التصدير.

وارتفع إنتاج السيارات الكهربائية 4.5 بالمئة إلى 29590 وحدة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 35.7 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

    المصدر :
  • رويترز

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