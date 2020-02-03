بريطانيا : اجراءات صارمة بحق المدانين بالإرهاب

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كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه سيفرض قواعد أكثر صرامة على إطلاق سراح المدانين في جرائم إرهابية.

وجاء إعلان بوريس جونسون في أعقاب طعن المتشدد المدان بالإرهاب سابقا سوديش أمان، شخصين بعد أيام من إطلاق سراحه، عقب قضائه نصف مدة سجنه.

وقال جونسون إن الحكومة البريطانية ستعلن تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين في جرائم الإرهاب، بحسب ما ذكرت رويترز.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: “هذه الإجراءات ستأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذت بالفعل”، وأضافت أنه سيتم سن تشريع لإنهاء حالة الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب.

وتابعت باتيل قائلة: “من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان”.

وكانت الشرطة البريطانية قتلت الأحد سوديش أمان، الذي عوقب بالسجن عام 2018 بتهم تتعلق بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات متطرفة، بعد أن هاجم المارة بسكين في شارع مزدحم بالعاصمة لندن.

وأشاد أمان في السابق، عندما كان في السابعة عشر من عمره، بأنشطة تنظيم داعش، وشارك على الإنترنت مجلة تابعة للتنظيم، كما شجع صديقته على قطع رأس والديها.

يشار إلى أن الساسة البريطانيون ناقشوا مرارا مسألة تشديد القواعد المتعلقة بالإرهاب، وتزايدت الدعوات لذلك بعد أن قتل مدان سابق شخصين وأصاب 3 بجروح قبل أن تقتله الشرطة قرب جسر لندن في نوفمبر.