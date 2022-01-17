بريطانيا.. استجواب رئيس الوزراء بعد خرقه تدابير الإغلاق

نقلت صحيفة ذا تليغراف البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خضع للاستجواب على يد سو جراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد منتفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن جونسون أطلع جراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

واعتذر مكتب جونسون للملكة بعدما تبين أن الموظفين شاركوا في حفل في 16 أبريل 2021، حتى ساعة متأخرة من الليل في داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها الأمير فيليب، في وقت كان مفروضا حظر الاختلاط في الأماكن المغلقة.

واعتذر جونسون للبرلمان بعد اعترافه بحضور تجمع في مقر إقامته في مايو 2020 أثناء أول إغلاق في البلاد.

وأظهر استطلاع كومريس أن الناخبين من مختلف طبقات الطيف السياسي، يشعرون بالغضب بعد كشف هذه المعلومات، لدرجة أن 66 بالمئة فحسب ممن أيدوا المحافظين في انتخابات 2019 يدعمون الحزب الآن.

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون “غير قادر على القيادة”، في غضون أزمة جديدة في ظل تقارير حول تنظيم حفلين في مقر الحكومة في عشية وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، وتزامنا مع فرض إجراءات تقييدية بسبب تفاقم وضع فيروس كورونا.